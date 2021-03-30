快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是每間全聯都有！稀有「燈籠果」一吃相見恨晚 網驚：小時候路邊不用錢

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在全聯第一次看到黃金莓。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友在全聯第一次看到黃金莓。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

全聯除了購買生活所需的日常用品，也是不少人採買生鮮蔬果好所在。近日有一名網友在逛全聯時，意外發現了一款先前不曾吃過的水果「黃金莓」，一入口卻驚為天人讓他驚呼「哇也太好吃了吧」。有一群網友看到圖片便認出是「童年的味道」，有感而發「小時路邊不用錢！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，在全聯看到一款至今未曾吃過的水果「黃金莓」，購入後品嘗的心得則似乎顯得相見恨晚，大喊未免也太好吃了。該款水果也吸引不少網友的注意，有人和原PO一樣「沒吃過也沒看過」，還說看外觀以為是「捏一下會啵一聲的植物」。另也有網友叫出它的俗稱「燈籠果」，還分享口感「吃起來的味道有點微微的椰子味，洗的時候覺得有點油油的」；「整顆都可以吃，內外都是橘色的，籽硬硬的，也是橘色的」。

網友分享黃金莓剝開的模樣。 圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友分享黃金莓剝開的模樣。 圖擷自我愛全聯-好物老實説

不過引起更多人共鳴的，是黃金莓以往常見於路邊或山上，如今卻在生鮮賣場被發現。網友表示「就路邊的燈籠果不是嗎」、「我們家旁邊一堆耶」、「小時候路邊田野間就有的植物現在少了」。雖然一盒售價僅銅板價，但仍讓部分網友驚訝「夭壽，原來路邊野生的果實這麼值錢」。

有網友先前在國外曾吃過，看了文章也想購買，但看了幾家全聯都沒有。讓他懷疑是不是產量不多，所以在鄰近地區才有鋪貨。而有人貼出店鋪清單，圖上標示「有打勾的全聯店家」，其他想買的人看了無奈表示「為什麼新北市只有板橋有…」。也有熱心網友回報曾在架上看過10來盒，想要的人或許得多跑幾家碰碰運氣。

全聯 生鮮

延伸閱讀

結帳買鳳梨！全聯收銀員廣播喊1句 全場詫異：大開眼界了

全聯新增「邪惡炸物櫃位」最便宜僅5元 網跪求：哪些分店？

她到全聯買菠菜「送螢火蟲」 眾人讚：乾淨無農藥

相關新聞

不是每間全聯都有！稀有「燈籠果」一吃相見恨晚 網驚：小時候路邊不用錢

全聯除了購買生活所需的日常用品，也是不少人採買生鮮蔬果好所在。近日有一名網友在逛全聯時，意外發現了一款先前不曾吃過的水果「黃金莓」，一入口卻驚為天人讓他驚呼「哇也太好吃了吧」。有一群網友看到圖片便認出是「童年的味道」，有感而發「小時路邊不用錢！」

多麼痛的領悟！與女友同逛好市多嘆推車看出一切 網：太嫩了

美式賣場「好市多」以其商品種類多元、價格低廉，且常有獨家特賣商品，吸引一票老顧客持續回訪。近日一名網友則發文分享與女友到好市多的日常採買趣事，他表示看著滿載商品的推車「默默懂了什麼」，貼文意外釣出一票苦主。

快倒啦！賣場鮮奶顧客只拿第二層 網嘆「上面有毒？」

許多人買東西時，會避開展列架上最前面的貨物，拿後面一點的，同理，如果商品是垂直擺放，就不會拿最上層。近日有網友分享賣場的鮮奶照，就碰到這樣的狀況，意外引起網友討論。

好市多「超佛價格」販售經典馬丁靴 網超嗨：下班衝一波

美式賣場好市多販售各式各樣的商品，時不時推出優惠活動。日前有網友發現好市多這次的特價商品超級厲害，竟是經典8孔黑色的馬丁靴...

她到全聯買菠菜「送螢火蟲」 眾人讚：乾淨無農藥

買菜如果看到有蟲，大多數人的想法就是沒有噴灑農藥，但如果看到的是「螢火蟲」，那可就非常罕見了。一名女網友在臉書貼出照片，表示自己去超市買菜，回家後竟然發現裡頭有一隻螢火蟲，讓她又驚又喜，鄉民們也大讚無農藥非常健康。

窮大學生省錢法！曝好市多「CP值超高5好物」：分下來超便宜

很多人愛逛好市多，裡面的東西CP值高、種類多又好買，先前有人私心推薦隱藏版美食，引起熱烈迴響。現在又有一名外宿大學生分享了自己與室友們分食的好物，分下來真的便宜很多，可以省下不少錢，5樣高CP值的好物也不私藏分享給大家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。