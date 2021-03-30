不是每間全聯都有！稀有「燈籠果」一吃相見恨晚 網驚：小時候路邊不用錢

全聯除了購買生活所需的日常用品，也是不少人採買生鮮蔬果好所在。近日有一名網友在逛全聯時，意外發現了一款先前不曾吃過的水果「黃金莓」，一入口卻驚為天人讓他驚呼「哇也太好吃了吧」。有一群網友看到圖片便認出是「童年的味道」，有感而發「小時路邊不用錢！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，在全聯看到一款至今未曾吃過的水果「黃金莓」，購入後品嘗的心得則似乎顯得相見恨晚，大喊未免也太好吃了。該款水果也吸引不少網友的注意，有人和原PO一樣「沒吃過也沒看過」，還說看外觀以為是「捏一下會啵一聲的植物」。另也有網友叫出它的俗稱「燈籠果」，還分享口感「吃起來的味道有點微微的椰子味，洗的時候覺得有點油油的」；「整顆都可以吃，內外都是橘色的，籽硬硬的，也是橘色的」。

網友分享黃金莓剝開的模樣。 圖擷自 我愛全聯-好物老實説

不過引起更多人共鳴的，是黃金莓以往常見於路邊或山上，如今卻在生鮮賣場被發現。網友表示「就路邊的燈籠果不是嗎」、「我們家旁邊一堆耶」、「小時候路邊田野間就有的植物現在少了」。雖然一盒售價僅銅板價，但仍讓部分網友驚訝「夭壽，原來路邊野生的果實這麼值錢」。

有網友先前在國外曾吃過，看了文章也想購買，但看了幾家全聯都沒有。讓他懷疑是不是產量不多，所以在鄰近地區才有鋪貨。而有人貼出店鋪清單，圖上標示「有打勾的全聯店家」，其他想買的人看了無奈表示「為什麼新北市只有板橋有…」。也有熱心網友回報曾在架上看過10來盒，想要的人或許得多跑幾家碰碰運氣。