快倒啦！賣場鮮奶顧客只拿第二層 網嘆「上面有毒？」

許多人買東西時，會避開展列架上最前面的貨物，拿後面一點的，同理，如果商品是垂直擺放，就不會拿最上層。近日有網友分享賣場的鮮奶照，就碰到這樣的狀況，意外引起網友討論。

陳姓網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張鮮奶照，可以看到一共三層的架子，只有第二層的鮮奶被抽了不少，明明最上層是最能方便取得的，但彷彿有地雷一般，鮮奶還是滿滿滿，而重量承受不住的關係，最上面的紙板似乎快裂開。這樣的現象也讓原PO忍不住直呼「上面有毒？」

對此，網友們紛紛笑說，「只要不是第一層，都比較好」、「誰拿到最後，倒下就贏了」、「習慣拿第二個的概念」、「（最上面）有毒沒錯，因為太多人摸過」；不過也有網友指出，「有效期限的關係吧」、「期限多一天，旁邊全脂的也一樣，放後面的多一天，大家都不拿前面的了」。

還有網友無奈表示，「這就是台灣人民的水準無誤，台灣人總是喜歡拿中間／第二罐」、「最沒水準的賣場會員」；但也有人認為，既然都花同樣的錢了，當然要選擇保存日期更久的，這是人之常情。