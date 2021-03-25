她到全聯買菠菜「送螢火蟲」 眾人讚：乾淨無農藥

買菜如果看到有蟲，大多數人的想法就是沒有噴灑農藥，但如果看到的是「螢火蟲」，那可就非常罕見了。一名女網友在臉書貼出照片，表示自己去超市買菜，回家後竟然發現裡頭有一隻螢火蟲，讓她又驚又喜，鄉民們也大讚無農藥非常健康。

從原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出的照片看到，一把菠菜裡頭竟然有隻螢火蟲在爬，原PO拿了一支湯匙將牠舀起，還可看到湯匙反射出螢火蟲尾部所發出的光，讓她開玩笑地說「買菠菜送螢火蟲的機率大概是多少？」

照片引來網友熱烈討論，「哪家店買的，我也要去買看看！希望能跟妳一樣幸運」、「快去買樂透」、「買菜送免費賞螢」、「螢火蟲難得一見啊…在都市叢林裡，妳能遇見多幸運呀」；還有人分享類似的經驗，「我上次送青蛙」、「我之前是買茼蒿送蝸牛，四到五隻，小孩很開心呢」、「上次買空心菜送了一隻小蜈蚣，嚇死我啦」。

更多人都稱讚菠菜乾淨無農藥，「表示沒加農藥啊」、「超稀有！那家公司出品一定超乾淨」、「那家菠菜可以買耶」、「代表賣家生態很好，以後都要跟他們買菜」、「妳的菜很安全沒農藥，螢火蟲才敢靠近」、「有機無農藥殘留」、「表示真的沒有農藥，水質也乾淨唷！螢火蟲的生長環境是需要乾淨的水源，才能存活」。