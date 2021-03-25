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窮大學生省錢法！曝好市多「CP值超高5好物」：分下來超便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多是不少人最愛的賣場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
好市多是不少人最愛的賣場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

很多人愛逛好市多，裡面的東西CP值高、種類多又好買，先前有人私心推薦隱藏版美食，引起熱烈迴響。現在又有一名外宿大學生分享了自己與室友們分食的好物，分下來真的便宜很多，可以省下不少錢，5樣高CP值的好物也不私藏分享給大家。

網友在Dcard發文說道，因為自己目前是窮鬼大學生，常常為了省錢，絞盡腦汁想很多辦法，其中一個就是跟著同學一起到好市多採購，因為大家分下來會比較便宜。

他列出了五項CP值高的清單，分別是「Kirkland(科克蘭全脂鮮乳），每次必拿，拿來煮白醬或煮牛奶火鍋都適合」、「貝果，一個才10幾元，除了原味外，還有巧克力、起司跟藍莓口味，早上烤一下就可以馬上帶去學校上課」、「追劇夥伴烏龜餅乾，薄脆的口感搭配甜鹹玉米濃湯超涮嘴，完全讓人手嘴停不下來」、「萬能烤肉醬，真的完全配什麼都超搭，煮泡麵、沾醬、倒到各種料理都超美味」、「熟食區披薩，通常都幾個人合買一盒，300元就可以讓我們花少少卻吃超飽」。

此文一出馬上引起大家熱烈回應「牛奶真的cp值超高，好好喝」、「烏龜餅乾真的很好吃」、「宿舍沒冰箱也不能開伙看到這個好羨慕啊啊啊啊啊啊」、「怎麼可以沒有可頌」、「我現在都買杏仁奶，清爽好喝，讚 ，原本喝牛奶都會長痘痘，遇到杏仁奶遇到天堂」、「核桃乳酪醬才是王道」。

但也有人覺得「你選的剛好都是我平常不吃或不喜歡的，牛奶久久才會想喝幾，不喜歡貝果跟披薩，烏龜餅乾覺得太甜（喜歡吃鹹就是鹹，甜就是甜的餅乾），燒肉醬也有買過，也只有煮過一次就沒煮，我反而比較喜歡好市多的蒜頭鹽哈哈，還有他們的吉拿棒」、「怎麼辦你推薦的我沒有一個喜歡的」。

好市多 大學生

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