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好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她上前一句嗆爆！網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多的烤雞大腿。圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多的烤雞大腿。圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多販售各式各樣商品，其中熟食區價格平易近人更是廣受歡迎。日前一名網友在逛好市多時，卻看到一位大媽竟把每個烤雞腿的袋子打開，一一檢查，看完後還沒闔上夾鏈袋，不衛生的舉動讓他不禁大罵「這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？」

原po在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前去好市多購物時，走到擺放烤雞腿的熟食區，看見一個大媽，把每個雞腿的袋子打開，然後看上幾秒，沒闔上夾鏈袋，接著又換另一袋，就這樣對6、7袋重複做這個動作。

這樣的舉動不僅不衛生，且疫情嚴峻下，更是不應該，原po認為將袋子打開時，根本不知道大媽的手乾不乾淨，又或是空氣中的細菌會不會侵入？因此氣得直接上前跟大媽說「這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？」，大媽聽完後，只是一個一個用手指把烤雞的夾鏈袋封起來，讓原po看完直搖頭表示「又是一次污染」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示「她是在驗屍嗎？」、「打開是在吸味道嗎？以為是普渡喔！」、「烤雞腿頂多就看有沒有烤太焦，透明包裝都看得到，到底有什麼好選的，是要看每一隻有沒有O型腿嗎」、「不是一樣的東西嗎？」、「雞是現烤的，袋子是透明的，為何要打開看？」、「台灣沒水準的真的不少」、「很有正義感！很棒，謝謝你」。

好市多 臉書

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