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好市多熟食怎買才內行？ 網曝這2樣：很實惠

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多Costco深受民眾喜愛，其中熟食區的食物也常常被拿出來討論。今（18）日有網友在PTT以「Costco熟食櫃怎麼買最內行？」為題發文，詢問眾網友意見，結果留言點出「這2樣」食物最實惠。

原PO發文指出，前幾天第一次進到好市多，東西多又便宜，讓他嚇到「下巴快掉下來」，後來走到熟食區，看到壽司、沙拉、生魚片、烤雞、三明治、烤雞腿、烤雞翅等品項，看起來都超美味，可是沒買過又沒試吃區，所以不敢下手，因此想詢問網友，「Costco熟食櫃買什麼最內行？」

對此，最多網友點名水果跟沙拉類，「鮮蝦水果沙拉不錯」、「豬腳配雞肉凱薩沙拉，超值」、「我都買烤雞，好吃 」、「烤雞跟沙拉最實惠」、「辣雞翅比較好吃」；也有網友說，「可頌三明治沾醬吃不錯」、「瑞典肉丸、雞肉千層麵、炸雞跟馬鈴薯餅」、「都買啊！這些都不錯」、「都能吃，但是稱不上美味」。

Costco PTT 好市多

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