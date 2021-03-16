無視結帳排長龍！阿婆攔截收銀台猛問話 她一席話逼退獲讚聲

知名超市「全聯福利中心」販售商品種類多元，且分店數多、價格優惠，成為許多消費者購買日用品的心中首選。日前，有一位女網友在排隊等結帳時，遇到一位阿婆不顧許多客人等著排隊，拿著一瓶薄鹽醬油就劈頭問向收銀人員，「哪裡可以看防腐劑？」忍受不了阿婆好幾波問話的原PO突然語出一席話，當場逼退阿婆。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，日前在全聯等結帳時，明明大家都在排隊等待，卻有一位阿婆不管收銀小姐正忙著幫大家結帳，就拿著薄鹽醬油猛問「醍醐跟薄鹽哪一種好吃啊？」，阿婆持續追問「這薄鹽有沒有防腐劑啊？」收銀小姐無奈手邊忙著幫客人們結帳，只好委婉回答「阿姨我先結帳，現在人很多，妳等我晚點（回應妳）好嗎？」但阿婆完全不顧人潮也不管收銀小姐的回答，繼續追問「這從哪裡看防腐劑啊？」讓收銀小姐相當無奈。

原PO看見收銀小姐既尷尬又怕得罪阿婆的眼神，她便代收銀小姐回應，「阿姨～沒防腐劑的時間都在3天內，除非妳這瓶3天內能喝的完，不然通常都是有加防腐劑的」，正在結帳中的客人們及收銀小姐都被原PO突然的回話給笑翻了，阿婆才甘願的把商品拿回去放，「收銀小姐一直跟我道謝，我說別客氣，我懂的」。

文章一出便吸引千名網友按讚留言，許多網友都大讚原PO絕妙的回應，「秒回，救了收銀小姐一命」、「其實可以問補貨人員不要去為難收銀小姐姐」，但也有網友出面緩頰，表示「人都會老！收銀員反應不夠靈敏，可call賣場其他工作人員支援」。

其中，也有網友認真討論起醬油是否含防腐劑的問題，有人就表示之前去觀光工廠買醬油時，工作人員說「玻璃瓶裝的醬料都是用高溫殺菌，塑膠瓶沒辦法高溫殺菌，所以都會加防腐劑」。