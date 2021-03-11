小美冰淇淋這樣吃才內行 饕客再曝「美味升級」配方：超好吃

小美冰淇淋是許多網友心中難忘的甜點之一，從小吃到大的口味至今仍讓人愛不釋手。日前，就有網友分享吃小美冰淇淋的必備妙招，享用前「攪拌至光滑」就能打造絕妙口感，貼文還釣出一票網友分享各種美味吃法。

原PO就在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文分享神奇吃法，拆開包裝後別急著吃，先用木棍把冰淇淋「攪拌至光滑」，這樣冰淇淋的口感會更加綿密、滑順入口，貼文曝光後吸引1千多名網友按讚，紛紛留言直呼長知識了！

貼文也釣出許多網友分享「美味再升級」的配方，有人就透露，「加OREO、加冰塊，再用調理棒打一打就變星巴克的星冰樂了」、「加捏碎的OREO」、「加醬下去拌，果醬或巧克力都好吃」、「加冰紅茶」、「重點是蓋子一定要舔乾淨才安心」、「加鮮奶油跟鮮奶一起打變奶昔超讚，但熱量爆炸」、「加咖啡+1」。