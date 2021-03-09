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哪些是無印良品必買零食？老饕激推「這3款」：停賣我超氣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文詢問「大家有推薦什麼好吃的無印零食」，問題掀起眾人熱議。 聯合報系資料照片／記者吳致碩攝影
網友發文詢問「大家有推薦什麼好吃的無印零食」，問題掀起眾人熱議。 聯合報系資料照片／記者吳致碩攝影

無印良品簡約風格廣受大家喜愛，店內販售的銅板好物常也成為討論話題，日前一名網友發文詢問「大家有推薦什麼好吃的無印零食」，問題曝光後，釣出老饕分享必買清單。

原PO在PTT發文表示，「說到無印良品的零食，最愛的就是堅濃燒醬油仙貝，涮嘴醬油味加上超硬口感，一包可以吃超久不過好像已經停賣，實體店跟網路都找不到，市面上也找不到類似的替代品，大家還有推薦的無印零食嗎？」

貼文引來網友熱烈回應，其中花生巧克力、棉花糖、酸梅軟糖獲得最多人激讚，「首推花生巧克力」、「推棉花糖和花生巧克力」、「棉花糖好吃又大包」、「酸梅軟糖停賣我超氣！」、「超愛酸梅軟糖的，沒賣了好傷心」。

此外也有人推薦，「年輪蛋糕超讚，糕體很綿密」、「辣味王子麵一生推」、「蝴蝶碎餅超好吃！最喜歡楓糖口味的」、「喜歡糖蜜爆米花」、「甘梅昆布，不過好像也沒了」。

PTT 無印良品

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