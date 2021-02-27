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信義區超浮誇全聯長這樣！ 網友直呼：根本是百貨公司

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，最近她在信義區發現了一間「超浮誇」的全聯，不管是室內裝潢擺設，還是商品擺設都相當豪華，跟百貨公司沒兩樣。圖擷自我愛全聯-好物老實說
一名女網友PO文提到，最近她在信義區發現了一間「超浮誇」的全聯，不管是室內裝潢擺設，還是商品擺設都相當豪華，跟百貨公司沒兩樣。圖擷自我愛全聯-好物老實說

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有，價格又相當實惠，且分店數又多，成為近期台灣的超市霸主。日前就有一名女網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，最近她在信義區發現了一間「超浮誇」的全聯，不管是室內裝潢擺設，還是商品擺設都相當豪華，跟百貨公司沒什麼兩樣，這也讓她不禁直呼「鄉巴佬不小心走進一家超浮誇的全聯！」

原PO在文中提到，自己無意間走進一家位在信義區的全聯，從貼出的照片中可見，這間全聯不僅商品擺設整齊，就連每個商品品牌都有自己的「展示空間」，例如擺放早餐脆片的陳列架，被直接做成牛奶盒的形狀，就連每條走道都乾淨明亮，看起來就像是百貨公司裡的高級超市。最後原PO也驚訝的說道「原來信義區的全聯長這樣！」

就連商品價都精心設計。圖擷自我愛全聯-好物老實說
就連商品價都精心設計。圖擷自我愛全聯-好物老實說

PO文一出後，隨即引來眾多網友回應，紛紛留言，「超級高級」、「中和的旗艦店，也是長這樣」、「好像是旗艦店才會是這樣的裝潢」、「檔次整個被提升」、「這就叫做城鄉差距」、「Jason質感全聯價格」、「這個擺設應該是店員有強迫症吧」、「看起來好棒，很有進口超市的感覺」、「果然是在信義區，設計感十足」、「專櫃化的佈置」、「超像百貨公司」。

不過也有內行網友差解答，「有些擺設其實是品牌業務幫忙處理的」、「大部分的全聯現在內裝都不差，有些全聯還有特力屋跟無印良品」、「這種店好像是全聯的概念店，全台店數有限」。

商品陳列整齊，看起來就像是百貨公司裡的高級超市。圖擷自我愛全聯-好物老實說
商品陳列整齊，看起來就像是百貨公司裡的高級超市。圖擷自我愛全聯-好物老實說

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