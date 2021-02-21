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全聯地瓜洗完「一片綠皮」浮現 內行曝驚人真相：可遇不可求
能吃嗎？一名女網友日前到全聯購買地瓜，回家準備煮來大快朵頤之際，沒想到用水沖洗後發現，地瓜表面出現一片綠，她也苦惱向網友請益「到底能不能吃？」對此，有內行人透露「食用安全」，同時揭曉地瓜變成綠色的原因，也讓其他網友直呼「長知識了」！
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張地瓜照，可以看到地瓜的末端表面有別於一般的黃色，而是出現一片綠。她也向網友們求助，「沖洗之後才發現，怎麼是綠色的…這樣還能吃嗎？」
對此，底下許多內行網友指出，「隱性葉綠素遇到陽光產生顯性反應」、「綠色部份，是因泥土的關係，致使地瓜浮出土面，受到陽光的照射，食用安全，不礙事」、「露出土面陽光曬到，可遇不可求啊」、「跟竹筍一樣，出青，只是不會苦」、「可以吃，皮削掉就好」。
而許多第一次見到綠皮地瓜的網友也直呼，「長知識了」、「如果是我，不知道肯定丟了」、「我以為是芒果」、「好詭異的顏色」。
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