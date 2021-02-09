快訊

《男兒王》：隱身暗處，帶來狂歡的「變裝皇后們」

立百病毒人傳人！ 陳時中曝「4恐慌因子」：無藥可醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過期DM別急著丟！內行曝「隱藏功能」獲共鳴：我家也這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯福利中心。圖／全聯提供
全聯福利中心。圖／全聯提供

百貨公司、大賣場會定期寄紙本DM給民眾，告訴消費者當月商品以及促銷活動，就有網友分享過期DM的另種用途，沒想到竟釣出不少相同經驗的網友「沒錯，我們家也都這樣」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一份學習單作業，上面寫著「爸爸喜歡吃芒果盆子，媽媽喜歡吃巧克力燒，我喜歡吃草莓卡士達蛋糕」，並要小朋友張貼甜點照片在框框內。

只見她剪下超市的商品目錄再依序貼上，順利幫孩子完成功課，這讓原PO忍不住說「全聯的DM不只是DM，還是勞作的好幫手」。

貼文一出，網友們留言回應，「好用 +1，還有那種小朋友團體課也很適合」、「除了全聯，我還會剪家樂福的」、「過期的都不敢丟，家裡總要留個二本以上，材料才能更齊全」、「孩子幼兒園時期，各大賣場的DM都是我的好朋友」、「好點子，下次來試試」、「老師批改完OS：原來你也是全聯好物老實說的粉絲」、「太優秀了，這招學起來」。

網友分享過期DM的另種用途。圖擷自facebook
網友分享過期DM的另種用途。圖擷自facebook

全聯

延伸閱讀

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

挑選秘訣學起來！「這3種」豬肉千萬別買：攤販沒說的秘密

不看會後悔！年菜熱量排行揭曉 營養師曝「不怕胖吃法」

相關新聞

過期DM別急著丟！內行曝「隱藏功能」獲共鳴：我家也這樣

百貨公司、大賣場會定期寄紙本DM給民眾，告訴消費者當月商品以及促銷活動，就有網友分享過期DM的另種用途，沒想到竟釣出不少相同經驗的網友「沒錯，我們家也都這樣」。

賣場撿便宜要注意！員工曝「3地雷」別買：送我都不要

2月11日就是農曆春節，許多超市、百貨紛紛祭出折扣優惠，準備搶攻這一波過年商機，不過，有賣場員工提醒就算再便宜，也千萬別買「3樣地雷商品」，並直言「送給我都不要」。

逛全聯「尾隨店員」身後 理由曝光網秒懂：改不掉的習慣

超市、超商為了不造成食物浪費，針對即期品會推出打折優惠，藉此增加消費者購買的慾望。一名女網友透露，逛全聯經常緊跟在店員身後，並曝光此行為的原因，沒想到竟釣出不少人直言「真的改不掉這習慣」。

她問好市多日本蘋果分金選與黑選差在哪？ 專業曝「這更好」

美式賣場好市多（costco）販售許多各式各樣的進口商品，生鮮蔬果區更是家庭主婦們的最愛，日前有網友閒逛好市多時，發現來自日本的「世界一蘋果」...

女買拼圖少1塊PO網 劇情神展開引網暴動：想聯誼必買

一名女網友在好市多買了1組拼圖，但拿回家拼時卻發現少了1塊，當下不知該怎麼辦才好，於是將此事PO到臉書社團裡，神奇的是竟有另一名女子在留言處指出自己擁有原PO缺少的那塊拼圖，這件奇妙的「拼圖交友記」讓網友看了直呼「看來是一塊聯誼拼圖，我還不買爆！」

流口水！全聯「邪惡鹹派」口感驚豔 網推爆：不買會後悔

全聯福利中心經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光。近日一名女網友在架上發現新推出的「麻辣起司雞肉派」，買回家試吃後給予高分評價，邪惡文章曝光，網友看了流口水「隔著螢幕都聞到香味」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。