過期DM別急著丟！內行曝「隱藏功能」獲共鳴：我家也這樣

百貨公司、大賣場會定期寄紙本DM給民眾，告訴消費者當月商品以及促銷活動，就有網友分享過期DM的另種用途，沒想到竟釣出不少相同經驗的網友「沒錯，我們家也都這樣」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一份學習單作業，上面寫著「爸爸喜歡吃芒果盆子，媽媽喜歡吃巧克力燒，我喜歡吃草莓卡士達蛋糕」，並要小朋友張貼甜點照片在框框內。

只見她剪下超市的商品目錄再依序貼上，順利幫孩子完成功課，這讓原PO忍不住說「全聯的DM不只是DM，還是勞作的好幫手」。

貼文一出，網友們留言回應，「好用 +1，還有那種小朋友團體課也很適合」、「除了全聯，我還會剪家樂福的」、「過期的都不敢丟，家裡總要留個二本以上，材料才能更齊全」、「孩子幼兒園時期，各大賣場的DM都是我的好朋友」、「好點子，下次來試試」、「老師批改完OS：原來你也是全聯好物老實說的粉絲」、「太優秀了，這招學起來」。