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她問好市多日本蘋果分金選與黑選差在哪？ 專業曝「這更好」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po疑惑「金特選」與「黑特選」的蘋果差在哪？圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
原po疑惑「金特選」與「黑特選」的蘋果差在哪？圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多（costco）販售許多各式各樣的進口商品，生鮮蔬果區更是家庭主婦們的最愛，日前有網友閒逛好市多時，發現來自日本的「世界一蘋果」，分成金特選與黑特選兩種等級，詢問賣場人員都不知道差異何在，致電客服後才曝光真相。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在中和好市多看到來自日本的「世界一蘋果」，奇怪的是明明售價與外觀都一樣，盒子上卻有「金特選」與「黑特選」兩種不同名稱的等級，當下詢問店員都得不到正確的解答。

原po接著說，由於實在太好奇，便致電詢問客服，才了解到特選的等級都是一樣的，但龜毛又講究的日本人硬是要從特選等級裡再繼續分勝負，於是「金特選」稍微勝過「黑特選」。

另外，客服提到「世界一蘋果」是以名貴取勝，適合送禮，大方又好看，至於口感是看個人喜好，不過「世界一蘋果」一直是日本人的驕傲，蘋果從小就被呵護長大，成果非常不容易，非常嬌貴加上細皮嫩肉，完全經不起任何碰撞，口感偏鬆軟，也比一般蘋果更為細緻。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「金的貴氣，黑的神秘？」、「唉唷 ，等等就被人用手挑光光了，管你什麼品種，都放一起就是了」、「等級分金比黑好，有金選金，世界一故名果實碩大，但果實較為鬆散，有些人不愛，但個人很喜愛鬆鬆的口感，覺得像是日本青森TOKI土歧蘋果的放大版，香氣十足」。

好市多 臉書

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