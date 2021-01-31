流口水！全聯「邪惡鹹派」口感驚豔 網推爆：不買會後悔

全聯福利中心經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光。近日一名女網友在架上發現新推出的「麻辣起司雞肉派」，買回家試吃後給予高分評價，邪惡文章曝光，網友看了流口水「隔著螢幕都聞到香味」。

原PO在「Dcard」發文表示，逛全聯發現從未看過的的鹹派，決定買回家嚐鮮看看，鹹派本身分切成4等份，能使用微波或烤箱加熱，自己選擇微波2分鐘，途中聞得到濃厚起司味伴隨著麻辣香，餡料有蘑菇和雞肉塊，好吃到可以一口氣吃完。原PO提到，微波加熱塔皮沒有酥脆感，建議改用烤箱比較合適。

貼文一出，網友留言回應，「起司看起來給得蠻有誠意，感覺用烤箱烤會超棒」、「看起來就非常美味，下次要買來吃看看」、「看到文章馬上衝去買，我用氣炸鍋加熱超好吃，很像麻辣鍋的味道但不會太辣，料也很多，覺得199元很便宜」、「真心推薦，不買會後悔」、「我喜歡，感覺很讚」。