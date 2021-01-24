好市多「清潔神物」污垢一次解決 網大推：抵過好多產品

知名美式賣場好市多（Costco）販售的商品多樣，經常推出許多限量版商品造成民眾瘋搶，網友推薦的好物也多到數不清。日前就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，她近日在好市多買到一款「清潔神物」，不管是地板、瓦斯爐還是鐵網上的髒污都可以用一罐清理乾淨，並直呼「這瓶真的超級好用！」

原PO在文中表示，最近她到在好市多發現一瓶清潔神物，是一款廁所除菌清潔劑，不僅可以用在廁所，還可以用來清潔磁磚上的髒污、瓦斯爐上的油垢和鐵網上的污漬。

瓦斯爐的油垢也可以清潔乾淨。圖擷自 臉書

從原PO貼出的照片中可看到，只要在地板上噴幾下過5-10分鐘後用熱水沖一沖，所有的污漬都不見了，就連瓦斯爐上難纏的油垢都可以用一瓶解決。好市多的官網上可查詢到，專門作為浴室清潔，三瓶750毫升共449元，但現在官網都已呈現缺貨狀態。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，紛紛回應，「感覺比白博士好用」、「太強的清潔力」、「可以拿來清集油盒跟濾網」、「要開始搶購了」、「看起來真的很有效」、「可以用在大掃除」、「感覺只要這一瓶，就可以抵過好多清潔產品」、「這個系列的其他產品都很好用」。

也有其他網友分享使用心得，「這款雖然清潔力很強，但漂白水味道要三天才能消去」、「這款味道很重，如果對味道很敏感的人不推」、「聞起來很嗆鼻」、「它的成分裡面有次氯酸鈉、氫氧化鈉等，使用上要小心，其實漂白水的主要成分也是次氯酸鈉。所以不是每樣東西都適合用這個清潔。」

地板上噴幾下過5-10分鐘後用熱水沖一沖，所有的污漬都不見了。圖擷自 臉書