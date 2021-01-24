超可愛！好市多「Q版帽T」致敬這名人 貝嫂、GD都跟他有交情

一頭美麗白髮，總是戴著太陽眼鏡的時尚先驅卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）於2019年逝世，媒體稱其為「老佛爺」，他一生貢獻給時尚界，影響不少人。而近日好市多賣場為了致敬他，推出老佛爺Q版帽T，讓許多民眾紛紛直呼「好可愛」。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出這款老佛爺帽T實在好可愛，可惜沒有女生的尺寸。從照片來看，衣服售價為1179元，材質看起來頗有厚度，最重要的是超Q設計，讓人眼睛為之一亮。

老佛爺帽T讓網友紛紛暴動，直呼「真的太可愛」。 圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

而貼文也引起熱議，留言紛紛表示，「有這麼可愛的東西？」、「太酷了，我好想要喔！」、「南屯有，昨天已買」、「有女生尺寸，我昨天有買」、「高雄大順，有女士款耶」。

在時尚界有著崇高地位的老佛爺，曾在高級品牌香奈兒聲勢跌落谷底時，成為其設計師並獲得巨大成功。他在2019年因胰臟癌在巴黎去世，享壽85歲，當時許多名人都有為他哀悼，像是超模卡拉迪樂芬妮（CaraDelevingne）、南韓巨星權志龍（G-Dragon）、「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）都在內。