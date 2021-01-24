快訊

北市男子夜店後爭風吃醋 搭瑪莎拉蒂遭拖下車腹部遭刺

以油漱口助「排毒」？ 教授批：毫無依據的壞科學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪砸5萬買280個福袋！「獎品內容物」曝光 網驚呆：太厲害了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友豪砸5萬多元買了280個福袋。圖擷自facebook
網友豪砸5萬多元買了280個福袋。圖擷自facebook

每到農曆春節期間，許多百貨、超商紛紛推出新年福袋，並祭出豪華大獎來刺激買氣。近日一名女網友豪砸5萬多元買了280個福袋，並分享中獎機率與獎品，超狂開箱照在網上曝光，眾人看完驚訝不已。

原PO在臉書社團「全家夯什麼」發文表示，上週先拆了59個「全家金牛福袋」，22日把剩下的221個拆完，總共拆了280個福袋。或許有人覺得辛苦但其實非常輕鬆，因為她曾拆過2千多個福袋，而且這次朋友也來幫忙，「我買福袋在於享受拆的過程樂趣，老實說能不能中大獎，其實買多跟買1個機率是一樣，會中的1個就會中」。

原PO根據過往經驗分享中獎機率，全家福袋要中16獎，大約50包左右中1個，像我曾抽中海賊王的搥背棒，「而這次的福袋內容物有好多戽斗恐龍，家中快變侏羅紀公園了」，此外之前買2千個萊爾富福袋，最多抽中1支手錶，「我知道不容易中，但過程就是好玩開心，抽獎是我的娛樂興趣，沒在追求什麼中大獎」。

貼文引來千名網友按讚留言，「貧窮限制了我的想像力」、「狂，我嚇到下巴要掉下來了」、「有錢人的生活就是如此樸實無華」、「拆福袋真的是一種樂趣享受」、「太厲害了，請收下我的膝蓋」、「這一年都不用買零食跟飲料了」。

針對大家好奇獎品內容物，原PO回應「全是餅乾、糖果、小袋子和60隻左右的戽斗恐龍」。

網友表示，「獎品內容物全是餅乾、糖果、小袋子和60隻左右的戽斗恐龍」。圖擷自facebook
網友表示，「獎品內容物全是餅乾、糖果、小袋子和60隻左右的戽斗恐龍」。圖擷自facebook

福袋 恐龍 超商 春節

延伸閱讀

不發喜帖！朋友傳「銀行帳戶」討紅包 她怒嗆：是有多缺錢

吃過嗎？過年「3大零食地雷」曝光 網：吃1口秒吐出來

準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

餐廳點菜要當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

相關新聞

超可愛！好市多「Q版帽T」致敬這名人 貝嫂、GD都跟他有交情

一頭美麗白髮，總是戴著太陽眼鏡的時尚先驅卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）於2019年逝世，媒體稱其為「老佛爺」，他一生貢獻給時尚界，影響不少人。而近日好市多賣場為了致敬他，推出老佛爺Q版帽T，讓許多民眾紛紛直呼「好可愛」。

豪砸5萬買280個福袋！「獎品內容物」曝光 網驚呆：太厲害了

每到農曆春節期間，許多百貨、超商紛紛推出新年福袋，並祭出豪華大獎來刺激買氣。近日一名女網友豪砸5萬多元買了280個福袋，並分享中獎機率與獎品，超狂開箱照在網上曝光，眾人看完驚訝不已。

好市多這根「長長管子」能做啥？ 真相曝光網驚呼：長知識了

許多人喜歡趁有空時到美式賣場好市多（COSTCO）逛逛，不過卻很少民眾注意到結帳櫃台旁這根長長的神秘機器。有網友今（21）日就發文表示第一次見識到它的用途，原來這是用來「送鈔票」的，也讓其他網友紛紛直呼「好神奇」。

好市多首店為何在高雄？內行曝「關鍵主因」：完全合理

美式賣場好市多（Costco）販售不少優惠商品，是許多人購物的好去處，而全台第一家好市多於1997年在高雄前鎮區創立，對此有網友好奇「為何好市多拓點第一站選高雄」，貼文掀起眾人熱議。

好市多兒童保暖外套3.2折出售 眼尖網友抓「1符號」：快衝！

寒流一波波侵襲，許多民眾受不了低溫紛紛搶買保暖商品，日前就有一位媽媽在好市多發現一款兒童保暖外套，官網標價2,774元，但好市多卻以865元、等於3.2折的優惠價格出售，讓許多網友看了直呼心動，還有一名眼尖網友發現這款商品賣完後將不再補貨，讓網友紛紛行動前往搶購。

大缺貨！好市多「保暖神器」補貨秒搶光 她買3條狂讚：超好用

近來寒流一波接一波，許多民眾耐不住低溫，紛紛趕往搶購保暖神器，日前暖暖包先是被瘋搶，如今連電熱毯也很難買到了。一名女網友發文表示被上一波寒流嚇壞了，因此跑到好市多買了電熱毯，沒想到非常好用，因此發文推薦，意外引起網友們搶購，目前全台各地好市多分店都難找到現貨可買。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。