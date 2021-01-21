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好市多這根「長長管子」能做啥？ 真相曝光網驚呼：長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多櫃台旁一根神秘的管子，讓不少人好奇它的用途。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」臉書社團
好市多櫃台旁一根神秘的管子，讓不少人好奇它的用途。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」臉書社團

許多人喜歡趁有空時到美式賣場好市多（COSTCO）逛逛，不過卻很少民眾注意到結帳櫃台旁這根長長的神秘機器。有網友今（21）日就發文表示第一次見識到它的用途，原來這是用來「送鈔票」的，也讓其他網友紛紛直呼「好神奇」。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多 商品經驗老實說」發文指出，來好市多消費多次，今天結帳時剛好遇到店員交接，只見值班者將收銀機裡整疊千元大鈔抽出來清點，並交由交班者用一個透明袋裝好，再裝入一個類似水壺的瓶子裡，接著從這個神秘又神奇的輸送管放進去，然後「咻」的一秒，東西就消失了。

這根神奇的管子其實是用來「送鈔」的工具。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」
這根神奇的管子其實是用來「送鈔」的工具。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」

原PO好奇的說，這到底是用什麼方式吸走？錢又送到哪裡去了？萬一送到一半卡住怎麼辦，「有人和我一樣的疑惑嗎？」

對此，底下許多人表示「好神奇」、「感謝原PO讓我長知識」；也有很多人表示，在某些醫院、KTV、美國的銀行也都有使用這根輸送管。還有好市多前員工說，這根輸送管在早期大家都以現金消費時比較常使用，當時只要收銀機有一定的金額，就會把鈔票放在一個膠囊吸回去，「不一定是交接才傳送」，而現在因為很多人都習慣刷卡結帳，因此比較少看到這樣的畫面。

事實上，這根神秘輸送管叫作「氣動管」或「膠囊管道」，它是通過壓縮空氣或抽真空，讓管路兩端產生壓力差，藉此推動內部的固態物體。賣場也可以透過這根輸送管將錢送進辦公室保管好，以防突發狀況。

天花板上也都是管線。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」
天花板上也都是管線。 圖擷自「COSTCO好市多 商品經驗老實說」

好市多 Costco

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