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好市多首店為何在高雄？內行曝「關鍵主因」：完全合理

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多Costco）販售不少優惠商品，是許多人購物的好去處，而全台第一家好市多於1997年在高雄前鎮區創立，對此有網友好奇「為何好市多拓點第一站選高雄」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「大部分的國外連鎖店都會從台北試水溫，然後再南下插旗，怎麼好市多第一家店是從高雄出發，因為鄰近港口嗎？還是當初代理的大統是在高雄起家的關係？」

貼文一出，網友留言回應，「家樂福也是從高雄開始設店」、「應該是看準貨櫃集散地」、「量販賣場需要佔地廣，找地價便宜的地方為主」、「應該是南部的地比較便宜」、「港口下貨快，結果沒想到台北消費力比高雄高出許多」。

不過，多數人認為跟代理商是大統集團有關，「因為大統集團的人引進出資一半」、「 台灣股東是高雄大統集團啊！」、「因為大統集團是合資夥伴，首站當然選高雄」、「大統集團高雄起家，所以設在高雄合理啊！」

PTT Costco 好市多

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