好市多兒童保暖外套3.2折出售 眼尖網友抓「1符號」：快衝！

寒流一波波侵襲，許多民眾受不了低溫紛紛搶買保暖商品，日前就有一位媽媽在好市多發現一款兒童保暖外套，官網標價2,774元，但好市多卻以865元、等於3.2折的優惠價格出售，讓許多網友看了直呼心動，還有一名眼尖網友發現這款商品賣完後將不再補貨，讓網友紛紛行動前往搶購。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享一款超保暖的兒童外套，上次買回家後覺得很不錯，本來隔天還想再去買一件，「但最後一件居然在我眼前被拿走了，只好敗興而歸！」

原PO只好打電話問好市多客服是否還有存貨，查到不會進，但是有幾間店還有，所以立刻請人幫忙代購。另外，原PO一查發現，這件超保暖的兒童外套原價超過台幣2,700元，就算特價也還要69元美金、約台幣1,900元至2,000元，但好市多竟然只賣865元，實在太便宜了，「寒流全靠這件了，暖呼呼～」。

網友們看了大喊心動，紛紛留言表示，「好看又便宜耶～」、「我有買到折價的，好像不到700，當時一堆在那、折扣170，都沒有人要買」、「這件好穿又保暖，cp值很高」、「之前剛好遇到特價就買來試試，一次買了三件，真的超級保暖，三個小孩都喜歡」、「這件出來一陣子了！當時在高雄店有買一件黑色的。各分店存留的，應該都是被挑剩下的...」。

還有一名眼尖網友發現該商品被標註「*」符號，原來是賣完不再補貨的商品，呼籲心動的網友們「大家手腳要快了！」