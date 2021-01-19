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大缺貨！好市多「保暖神器」補貨秒搶光 她買3條狂讚：超好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示被上一波寒流冷怕了，之前在好市多買了一條電熱毯沒想到非常好用，於是到好市多一次再買了3條並發文推薦，意外引起電熱毯大缺貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友表示被上一波寒流冷怕了，之前在好市多買了一條電熱毯沒想到非常好用，於是到好市多一次再買了3條並發文推薦，意外引起電熱毯大缺貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

近來寒流一波接一波，許多民眾耐不住低溫，紛紛趕往搶購保暖神器，日前暖暖包先是被瘋搶，如今連電熱毯也很難買到了。一名女網友發文表示被上一波寒流嚇壞了，因此跑到好市多買了電熱毯，沒想到非常好用，因此發文推薦，意外引起網友們搶購，目前全台各地好市多分店都難找到現貨可買。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近寒流接連來襲，自己被上一波寒流冷到怕了，14日早上等好市多一開門立刻衝去看電熱毯有沒有補貨。

原PO相當幸運，一進到好市多就看到電熱毯專區補了滿滿一大堆，她先前已經購買過了，沒想到比想像中好用，現在看到滿滿電熱毯於是又趕緊再買了3條。

許多網友看到原PO分享好物，紛紛留言「我之前買一個，後來買5個」、「超好用！我家買了4組」、「好用！超暖！8小時自動斷電，希望有單人的，給小孩用」、「我前年就買了」、「已購買4個，長輩們都說好用！可以水洗。10段溫度、10小時自動斷電」、「的確不錯，給自己跟家裡買了4件，睡起來很溫暖」。

搶手好物曝光後，不少網友哀嚎買不到，紛紛回報好市多新竹、台中、嘉義及台南各分店的電熱毯明明才剛上架卻又被民眾迅速搶購一空。

一名女網友表示被上一波寒流冷怕了，之前在好市多買了一條電熱毯沒想到非常好用，於是到好市多一次再買了3條並發文推薦，意外引起電熱毯大缺貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友表示被上一波寒流冷怕了，之前在好市多買了一條電熱毯沒想到非常好用，於是到好市多一次再買了3條並發文推薦，意外引起電熱毯大缺貨。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

Costco 好市多 寒流 保暖

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