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全聯蔬菜同標69元「體積卻差1倍 」 內行曝挑選關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現同價格體積大小卻不同的大白菜，讓他猶豫該如何挑選。圖擷自facebook
網友發現同價格體積大小卻不同的大白菜，讓他猶豫該如何挑選。圖擷自facebook

全聯福利中心商品豐富且經常推出打折優惠，成為許多人購物的好去處。近日一名網友在架上發現相同價格的蔬菜，但尺寸大小卻差了十萬八千里，讓他猶豫該如何挑選，貼文曝光掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出照片寫道「這兩個蔬菜都是69塊你們會選哪一個呢」，只見價格標籤打上韓國大白菜1/2切69元，不過左邊這顆體積正常，右邊這顆看起來像是縮水般，令人不解兩者價格為何一樣。

貼文一出，網友留言回應，「選小的，新鮮其次但吃不完也是浪費」、「如果馬上煮就選大，小的較新鮮還可保存」、「第一直覺大的有詐」、「煮湯選大的，炒菜拿小的」、「便宜不是每天都有，當然是買大的」、「看要幼齒的，還是多料的」

也有人指出可以根據家中人口數來做選擇，「看要吃多少、幾個人吃、多久吃得完來選」、「看需求，迷你家庭買大的，吃不完也會變成浪費」、「看家中人數決定購買大小」、「看人數決定大小，怕造成不必要的浪費」。

事後原PO更新回應，「最後選擇買大的，因為要拿來煮員工餐加菜的火鍋，而且大顆品質很好，切開來新鮮清脆」。

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