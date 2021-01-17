全聯驚見暖暖包秒手刀購入 店員吐「3字」網嗨喊：快去買樂透

全台受到強烈寒流來襲，許多人紛紛穿上保暖衣物，或準備許多禦寒神器，其中「暖暖包」遭瘋搶導致大缺貨。昨（16）日一名女網友意外發現有賣暖暖包，於是順手拿了2袋結帳，結果店員下秒脫口「3個字」，讓她大感不可思議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」興奮曬出戰利品並表示，準備到櫃檯結帳時，發現桌上竟然擺著暖暖包，話不多說立刻購入兩袋，後面排隊小姐買了三袋後，店員便說出「賣完了」3個字，當下心情簡直如獲至寶。

貼文一出，引來網友羨慕留言，「我們家這邊的都被掃光了」、「好幸運啊！可以買樂透了」、「真好，逛全聯也有意想不到收穫」、「今年冬天太冷了，大家搶買保暖用品、保暖衣物禦寒，好像都不用錢一樣」、「我們這裡暖暖包剛出來時還看過，寒流一來就再也沒出現過了，只剩一堆口罩在櫃檯」、「羨慕，我完全買不到」。