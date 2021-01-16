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買不到！好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 加碼分享邪惡吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多（Costco）新商品「鮭魚親子丼」，網友吃完大讚划算好吃。圖擷自facebook
好市多（Costco）新商品「鮭魚親子丼」，網友吃完大讚划算好吃。圖擷自facebook

美式賣場好市多Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，近日一名網友發現食品冷藏區出現「鮭魚親子丼」，立刻買回家品嚐並給予高分評價，眾人看完激動直呼「值得衝一波！」

原PO在「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享並附上照片，只見煙燻鮭魚多到看不見下面的醋飯，中間擺上份量足夠的鮭魚卵點綴，一大盒售價499元，原PO表示個人覺得十分好吃，只是吃完後底下會有一層魚油。

如果怕吃太多會膩，原PO也提供多種吃法，像是可以先品嚐原味，或是加茶當茶泡飯、加海苔包起來吃，這樣就能一次享受到不同滋味。

貼文一出，網友們留言回應，「想買沒買到，本來想帶回家當散壽司來吃」、「好像不錯外面買鮭魚很貴，這感覺有划算」、「這種油是好油」、「那不是油是DHA和豐富的omega-3」、「鮭魚給很多耶，我也要去買」、「原本要去買，結果都賣完了」。

好市多 Costco 壽司

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