買不到！好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 加碼分享邪惡吃法

近期氣溫狂降，許多山上還下起雪來，也讓陪伴民眾度過低溫的好夥伴「暖暖包」超熱賣。一名女網友指出，她今（15）日到一間位在桃園的好市多逛，發現暖暖包才剛上架不到1分鐘即售完，因為沒有限制購買數量，有民眾竟然一口氣買超過40盒，此舉也讓眾網友看不下去。

2021-01-15 17:31