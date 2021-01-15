好市多「暖暖包」上架1分鐘全空 家長暴買40幾盒：因為小孩多

近期氣溫狂降，許多山上還下起雪來，也讓陪伴民眾度過低溫的好夥伴「暖暖包」超熱賣。一名女網友指出，她今（15）日到一間位在桃園的好市多逛，發現暖暖包才剛上架不到1分鐘即售完，因為沒有限制購買數量，有民眾竟然一口氣買超過40盒，此舉也讓眾網友看不下去。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文指出，今早到桃園一間好市多逛，一開店就看到一群人衝進去，隔壁鞋店的鞋盒散落一地，有人鞋子掉、有人被壓倒，現場簡直是一團亂。原來他們正在搶購暖暖包，而不到1分鐘的時間，竟全部賣光。

原PO表示，看到好幾個人的手上都抱著3到4盒，似乎是同一團的人，再加上旁邊兩車，估計超過40盒。原PO看不下去上前詢問，「為何要買這麼多？」對方則回應，「家裡小孩多，親戚也有小孩」。

對此，網友紛紛痛批這名家長太自私，「台灣人真的是很愛搶，完全不會留給別人，自私」、「辛苦了工作人員，還要整理鞋子」、「這應該是要轉賣的」；也有網友指出，賣場應該要限購，避免這種狀況。