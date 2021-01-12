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好市多買到「長毛」的洋芋片 網笑翻：可以買鴨肉飯了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多買到「長毛」的洋芋片，發文分享引來熱議。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
網友在好市多買到「長毛」的洋芋片，發文分享引來熱議。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

被炸過的洋芋片會發芽！一名女網友在好市多購買一包洋芋片，竟發現「發芽了」，以為吃到毒薯片，後來確認那是馬鈴薯的根，是無毒的。長毛的洋芋片讓眾人笑稱，「毛有長齊」、「可以買鴨肉飯了」。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，在好市多買了一包洋芋片，意外發現洋芋片「長毛了」，不知該不該稱讚廠商使用的是真實料，疑惑「發芽的馬鈴薯有毒，那發芽的洋芋片有嗎？」感嘆「真是生命力旺盛的馬鈴薯」。

貼文引來網友同感驚訝，紛紛表示「長頭髮了」、「好新鮮呀」、「保證是整粒切片」、「被炸過依舊生命力旺盛…驚嘆呀！」、「繼基改農作物之後的重大突破，您正在寫歷史啊～」。

還有許多人將長毛的洋芋片與時事連結，紛紛笑稱「毛有長齊」、「跟得上時事的洋芋片」、「恭喜可以吃鴨肉了」、「拿著它～到台中有名鴨肉飯，可以購買一碗」、「富王鴨肉毛齊味洋芋片」。

原PO後續補充說明，洋芋片的「頭髮」確認那是馬鈴薯的根部，是無毒的，而且廠商已主動致電並回收產品。

好市多 零食

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