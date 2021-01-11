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全聯點數怎麼用最划算？ 內行人不藏私曝精算妙招
全聯福利中心為加快結帳速度和保障顧客隱私，不再提供報電話來累積點數，需下載全聯PXPay行動支付或使用福利卡，對此，一名網友好奇「福利點數怎麼用比較划算」，問題曝光掀起眾人熱議。
原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享一張截圖照片，只見他的PXPay福利點數累積到1萬5075點，等於能回饋折抵1507元，由於最近想兌換點數，因此發文詢問「點數怎麼用才比較划算？」
貼文一出，網友留言回應，「直接當現金用，或是扣結帳金額零頭，每檔都會有扣10點買一送一也很划算」、「買一送一的時候扣十點用」、「折抵現金花掉」、「砍零頭最好！因為全聯給點數以百為基準」、「可以現金折抵，也可以換購商品」、「直接買東西，記得留一元現金付款，發票才能對獎」。
也有人建議可以先留著，反正點數沒有期限，等有需要的時候再拿出來使用，「留著，等有活動才有得用，現在點數不好集」、「點數沒有期限先留著繼續集」。
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