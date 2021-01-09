好市多神極新品「紅豆麻糬奶油酥」 網曝1個動作更好吃！

美式賣場好市多（COSTCO）販售不少優惠商品，也時常推出新食品，價格平易近人又美味，日前網友分享麵包區又推出新品「紅豆麻糬奶油酥」，好吃到買回家後，被家人吃到只剩5個。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前逛好市多時，店員介紹一款新產品「紅豆麻糬奶油酥」，立刻就被推坑，順手拿了一盒回家，沒想到一盒15入的紅豆麻糬奶油酥，等他回家時，被家人吃到只剩5個，讓他直呼「應該真的不錯吃，烤過更好吃」。

貼文一出引起熱議，有內行網友指出，其實這次的「紅豆麻糬奶油酥」不算是新品，兩年前也曾上架過，只是之後都沒再看到，這次重新回歸也立刻引起網友一陣暴動。

另外，許多網友推薦吃這款「紅豆麻糬奶油酥」的小技巧是要拿去烤一烤，外皮會更香更酥脆，紅豆麻糬內餡也變得比較軟嫩，口感更佳！

其他網友紛紛留言「烤過更好吃」、「烤過，熱熱的好吃，不小心一次吃3個」、「消失兩年了的神甜點啊」、「不是新品，是季節商品，紅豆麻糬、芋頭、檸檬，輪流上架販售」。