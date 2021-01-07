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她南下驚見「全聯行動超市」卻沒有熱咖啡 店員回應超暖心！

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯的行動超市。圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
全聯的行動超市。圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

全聯在去年4月推出行動超市，讓偏鄉地區的民眾也能方便購物，不過在都會區基本遇不到，日前有網友沿著西濱南下散心，巧遇全聯行動超市，結帳時脫口說出一句「有咖啡就好了」，沒想到店員回應超暖心。

原po在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，平常居住在都會區，能隨時享受著方便的全聯超市，夏天冷氣超強，冬天溫暖舒服。就連老家南投山上都有一家好大好大的全聯，不僅超大，賣場更是一應俱全，著實是山上居民的好夥伴。

直到跨年當天，原po延著西濱南下散心，在東石廟口老店用完午餐要去牽車的時候，突然聽到熟悉的音樂「福利熊，熊福利」，望眼過去才發現是全聯行動超市，第一次看到「麻雀雖小，五臟俱全」的行動超市也讓原po又驚又喜。

原po接著買了點零食，在結帳的時候，順口開玩笑說了一句「好可惜，沒有每日必備的全聯咖啡，要不然我就心滿意足了」，沒想到店員馬上暖心回應「會把這個想法回報公司，說不定下次出現的福利車就有熱騰騰的咖啡了！」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「好神奇哦，以前的菜車概念，全聯揪甘心」、「好特別，還有這種行動超市」、「感動的行動超市！一定方便很多人，尤其是長輩！」、「真的很貼心」。

全聯 偏鄉

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