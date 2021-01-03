好市多紫色貓砂一年份這樣買超划算！內行人：還送神秘禮物

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，不時還會推出許多限定商品，由於品質穩定價格實惠，總吸引大批民眾瘋狂搶購。對此，日前就有一名女網友在臉書社團《 愛貓聯盟 》中PO文提到，身為養貓族的她最近看到大家都在瘋搶好市多的「紫包裝貓砂」，所以她決定把一年份的貓砂囤起來，但好市多網站都缺貨，所以她就決定用「配送」的方式購買，沒想到居然還比網購還便宜，讓她不禁直呼「好划算！」

原PO在文中表示，現在好市多網站的「紫色貓砂」都缺貨，加上自己開的是跑車一次只能載10箱，載了兩趟後原PO實在受不了，於是就跑去詢問櫃台小姐「網站缺貨，我們可以現場訂購，由你們幫忙配送嗎？」對方答道「可以，運費就按照公里數和搬運樓層計算」。

原PO發現，問清楚實際價格後，用這樣的方式訂購居然比一箱箱線上購買還要便宜，線上購買一包449元+一件運費50元=499元，然而用配送的方式，一次買48包，總共是2萬1552元，再加一次性運費600元，就只要付2萬2152元，這樣換算起來一箱運費才12.5元，比起線上購買的2萬3952元，還要便宜1800元，這對要買一整年份的她來說真的是相當划算。最後原PO還提到，直接用配送的方式購買，櫃台小姐還送她一盒巧克力，雖然辛苦配送的人員，感覺搬到快往生。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言回應，「買一年份家裡都快要堆成牆壁了，好猛」、「48包貓砂真的太猛了」、「感覺好像是防颱風準備的沙包」、「是要防颱風了嗎」、「現在想買一包都買不到，真的都被搶光了」、「48包真的太猛，家裡應該有很多隻貓咪」、「這樣算下來的確是比較划算」、「真的好用，但都被大家搶光了」、「網路上都沒補貨，看來真的要用配送的了」。