冬天必吃！全聯「神雞湯」讓她整鍋嗑光 網讚：都是大塊腿肉

近期邁入入冬最低溫，不少民眾會在家煮火鍋、雞湯，讓身心暖起來。有網友推薦全聯一款蒜頭雞湯，直呼湯頭濃郁，喝下肚「很幸福」，沒想到這也讓其他網友紛紛產生共鳴，大讚雞湯「真的好喝」、「簡直人間美味」。

一名女網友昨（2）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，跨年那天原本要自己煮剝皮辣椒雞湯，結果看到全聯這款「蒜頭雞湯」，瞬間吸引她注意，便順手買回家。

這款蒜味雞湯讓原PO相當驚艷。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」 臉書社團

結果這碗雞湯也沒有辜負她的期望，更帶來滿滿的驚喜。原PO表示，蒜味濃郁好喝，肉不但不柴還很入味，蒜頭粒粒飽滿，「整鍋喝光光」。這名女網友也說，後來也回購第二次，加了喜歡的菇類下去煮，「很幸福」。

貼文一出，讓不少網友口水直流，「超好吃又便宜划算，自由加入喜歡的料，簡直人間美味」、「這個真的好喝，而且我還加水，不然會太濃」、「再加兩碗水，加蛤蜊煮味道更讚」、「肉至少快7～8塊，而且都是腿肉，蠻大塊的，湯頭也還不錯」、「另一個口味（麻油雞）也很好吃」。