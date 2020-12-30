好市多開賣「過年必備神物」 網見又愛又怕：不能讓我爸看到
知名美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。近日，一名網友在逛賣場時，赫見過年必備神物，且聽見媽媽一句話暗示，便決定掏錢購入「孝敬父母」。貼文一出，也立刻引起各地網友到賣場朝聖。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上禮拜去逛賣場時竟然發現「電動麻將桌」，讓她忍不住讚嘆「真的是什都能賣的Costco」。
原PO表示，媽媽對這款麻將桌非常感興趣，興奮的對她說每次去朋友家也是用這款麻將桌，「當下我就聽懂這個暗示了」。原本家裡沒位置放的，但最後發現這款電動麻將桌可摺疊收納，且有過山車推牌設計「直接斜著上來蠻猛的」，外殼還是玫瑰金設計款，原PO便毅然決然「買來孝敬父母了」。
貼文曝光後吸引1萬多名網友按讚，網友們都紛紛留言表示，「買得好！媽媽心情好，全家都好」、「居然還能摺疊！！好險我婆婆沒加入這個社團」、「千萬不能讓我爸知道！」、「過年要到了，剛好！」、「內湖店有看到，全電動，很酷耶」、「買起來！不用洗牌可以多打一將的...」。
不過，也有其他網友認為，「好幾年前買了一台...除了過年用的機率真的不多」、「餐桌型的比較穩，摺疊式的很晃，我比較過了」。
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