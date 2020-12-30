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好市多拿試吃他PO照蛋糕滿出盤 內行曝「驚喜時段」
美式賣場好市多（Costco）深受台灣民眾喜愛，不僅商品種類豐富，現場也常有試吃活動。近日一名男子拿到「巨無霸甜點」試吃，照片曝光羨煞一票網友，更有內行人直指「下班收攤前常有大驚喜」。
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享一張照片，只見他手拿試吃的提拉米蘇，令人眼睛為之一亮的是，蛋糕大到幾乎遮蓋住白色紙盤，豪邁份量光用看的就覺得飽，原PO也笑說「請牛排比照辦理，切這麼大塊小碟子都要拿不穩了」。
貼文一出，網友留言回應，「我很少遇過這麼豪氣的給法」、「太浮誇了，這是拿盤子送蛋糕吧！」、「好幸運，試吃完這份就飽了」、「報復性試吃」、「好有誠意的試吃」、「好大氣，餵食秀的概念」、「真大方，直接吃飽吃滿」。
此外，也有人提到越接近打烊時段，試吃份量會跟著增加，「差不多是要收攤的時間」、「接近打烊的時候去，試吃都給超級多」、「因為快打烊了」、「應該是快休息了，我遇過壽司給兩貫的」、「快打烊前常有大驚喜，看起來超好吃」。
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