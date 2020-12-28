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好市多「新進玩具」遭瘋搶 他一次搬8箱遭網嗆：太誇張！

聯合新聞網 / 綜合報導
近期好市多新推出一款「迪士尼小鐵盒拼圖」20盒只要399元，便有人一搬就是8大箱。 圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
近期好市多新推出一款「迪士尼小鐵盒拼圖」20盒只要399元，便有人一搬就是8大箱。 圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

美式賣場好市多Costco）不定期會推出超值商品，造成民眾瘋搶。近期，新推出一款「迪士尼小鐵盒拼圖」20盒只要399元，一上架便馬上被掃光，更有網友在台中好市多發現，有人一搬就是8大箱，直接清空架上剩下的拼圖。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」表示自己在逛台中北屯店時發現，一對男女各推著一台手推車，且推車內各放滿四盒迪士尼的小鐵盒拼圖，讓他不禁傻眼表示「台中北屯店的拼圖被掃光，好扯。」

此貼文一出，便引起許多網友留言回應「這批貨吧，太誇張」、「我今天去中壢，沒了，傻眼」、「限量啊」、「好想要，可是買不到」、「我今天也去買了兩盒，感覺超划算的」、「我們台南店也搶空好嗎」。

對此，也有內行的網友透露，許多都是代購業者為賺差價而大量購買，紛紛表示「很多熱門商品都被代購掃光在蝦皮加價出售，反正賣不掉再退貨就好了」、「壟斷貨源在網路上加價賣，賣不掉再拿回來退貨就好，做無本生意」、「真心覺得會員一點保障都沒有了，最終就是圖利了代購的人」。

好市多 Costco 代購

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