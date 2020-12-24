全聯新吐司驚見「發霉」？ 消費者細看糗大：原諒我眼殘

連鎖超市「全聯」時常推出特殊風味的食物、甜點，造成網友討論。而近日一名女子到全聯採購，卻驚見一款綠色、好像發霉的吐司，後來仔細研究發現，這其實是前陣子推出的新特殊口味「青醬」，原來只是誤會一場，她也自嘲請大家原諒自己的「眼殘」。

一名女網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，她去全聯採買，走到麵包區卻驚見一款「綠色吐司」，看起來有點像發霉，正當她還錯愕想說「為何沒下架？」時，靠近研究才發現原來這是青醬吐司。她也笑說請大家原諒她的「眼殘」、「孤陋寡聞」。

青醬吐司外觀。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」 臉書社團

事實上，這款吐司之前就曾出現在該社團討論，網友對此評價相當兩極。一派認為，「不對味，有點雷」、「還是喜歡吃鮮奶土司」、「很奇妙的口味，不能說不好吃，但是真的很不習慣」；也有另一派說，「早上吃了還可以，是配上培根蛋吃」、「不難吃，淡淡青醬味搭配乳酪丁」。

關於它的味道，有網友形容像九層塔；也有網友說，要是加入起司烤一下，應該還不錯，推薦喜歡嚐鮮的人可以試試看。