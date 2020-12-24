好市多買新甜品反悔！ 店員一句話讓她決定買下網友大讚

好市多賣場以種類豐富、促銷優惠多聞名，其中又以「無條件退貨」為特色，是許多人購物的好去處。有網友分享，近日去賣場消費時，被新品「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」燒到，但在結帳時反悔，請店員放回時，店員回覆卻令她直呼：「這食安太強！」

一名網友於《Costco好市多商品經驗老實說》上發文分享，她日前去賣場消費時，被新推出的「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」的試吃品燒到，便隨手拿了一盒放到購物車，但最後一路逛到結帳區時，才想到家中只有兩個人，根本吃不完整個蛋糕，便請店員幫忙放回原處，然而店員卻表示，「雖然可以代為處理，但由於食安問題，必須將蛋糕以『報廢』作處置」，對此原PO感到相當驚愕，但因怕糟蹋了食物，便還是將其購買，帶回家享用。

原PO將這次的消費經驗上網分享，也評比了蛋糕的滿意度，直呼「好好吃但吃不完啦！」。

網友紛紛留言表示，「上星期幫朋友買雞肉捲，結完帳才發現買錯了，還未出賣場直接退貨，退完貨才知道要銷毀覺得很可惜，也懊惱自己怎麼會拿錯」、「好市多的這點真的超強，報廢也不手軟」、「很欽佩他們的管控措施的態度，也謝謝您當下的體諒買單，珍惜食物資源」、「妳是有良心的消費者」、「希望妳的分享能讓更多人知道冷凍冷藏食品保冰袋重要性，謝謝妳最後決定購買」。