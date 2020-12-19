好市多熟食區這款「經典便宜食物」停賣 網一片崩潰：想再吃啊！

美式賣場好市多販售不少優惠商品，其中熟食區更是許多人的最愛，多項商品都是價格平易近人又美味，常常可見大排長龍，日前一名男網友結完帳想去熟食區買個吉拿棒，沒想到櫃台人員卻說沒賣了，讓他崩潰不已。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去好市多高雄店消費結完帳後，滿心期待去熟食區買吉拿棒，結果櫃台人員卻說沒賣了，讓他不敢置信以為自己聽錯了，再次確認後，員工還是跟他說「真的沒賣了」，讓他難過的直呼「比電影院的吉拿棒好吃、便宜，為什麼沒賣了」。

貼文一岀引起熱議，網友紛紛一片哀嚎，留言「我崩潰」、「至少讓我吃最後一次啊」、「好市多的吉拿棒有淡淡的肉桂糖香，超好吃的說，下架了好可惜」、「上次看也找不到，想說竟然沒賣了！」、「很好吃耶，我只吃好市多的吉拿棒欸」、「每次去好事多必吃，下架了超傷心」。

據了解，停賣的好市多吉拿棒一根49元，比起一般電影院的吉拿棒便宜不少，因此才會有眾多網友都感到惋惜。

雖然許多網友聽完這災難般的消息很難過，但有內行老顧客表示其實先前也有停賣過，後來又復出再賣，並希望「這次不會讓我們這些愛好者等太久。」