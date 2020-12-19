手滑辦了一年好市多會員「怎樣花最划算？」 網揭秘訣回本

許多人會選擇在大賣場購買日常用品，不但量大便宜，選擇也更多樣化。日前，一名網友分享自己不小心刷了一年的好市多會費，不知道要怎樣才能不浪費這筆會費，便趕緊上網發文詢問「想問逛costco要怎麼回本啊？」

原PO在PTT的女孩版上發文詢問，表示明明只是想逛賣場，卻腦波弱不小心手滑刷了一年的好市多會員，便想詢問「逛costco要怎麼回本啊」，並說明自己只有機車一台，想扛傢俱也扛不動，買家庭號的食物也吃不完，讓他懷疑「是不是只能開放鄉民揪團去逛街，收入場費回本啊？」

對此，許多有經驗的網友便回應表示，「常開代購團的話，一年12萬還挺容易的，好方法」、「要回本就幫別人代買啊」、「找同事朋友開團購分貨，一樣能在costco爽爽買會費」、「辦聯名信用卡，館內消費1%回饋，年刷約12萬就不用繳會費了」、「辦聯名卡……生活中可以刷卡消費的地方就用它來刷，隔年就有機會免年費，但前提是首年還是要繳年費」。

更有留言分享，「就是賺你繳的會費呀，它的售價大約是進價乘以110%，主要是打平營運費用，賣東西其實不賺不賠，提供工作機會」、「退卡的經驗非常差，會一直遊說你」、「真的鐵了心要寫退卡單的時候，主管的臉臭得跟什麼一樣」、「回本是不用想 你買的就是逛他們店的權利，好好善用吧」。