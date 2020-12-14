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全聯鮮奶「整排上鎖」 網傻眼：牛奶界的LV？
不少大賣場或超市都會不特定的祭出優惠活動，成為不少人採購日常用品的好地方。近日，一名網友分享，自己去全聯買牛奶時，卻發現特定牌子的罐子上頭都有「詭異磁扣機關」，讓此貼文一出引發熱議。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」上發文表示，自己去全聯買東西時，突然發現牛奶瓶口都有超奇怪的機關，在瓶口的位置有灰色的磁扣，使他藉此好奇詢問「請問這是⋯？」
此文一出，便引起近百則留言熱議，不少網友開玩笑表示，「袖珍型無線麥克風」、「被綁架了」、「有腿的牛奶」、「連鎖店賣的，肯定要連鎖」、「傳說中，牛奶界的LV」、「頂級牛奶」、「偷後面那罐啊（誤）」。
但也有網友認為「這麼大罐怎麼偷的了？」對此，也有留言回應「2000ml可口可樂都有人偷了，還一次偷三瓶」、「不要覺得大瓶就不會喔！我們店就曾經一天被偷八支高粱」、「百貨公司專櫃曾經被偷走了放在台面上的一只36吋的炒鍋，這樣一桶鮮奶真是小菜一碟啊啊啊」。
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