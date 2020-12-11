季節限定！全聯「草莓甜點」太誘人 網嘆：經常搶購一空

現在正值草莓的產季，不少業者和賣場趁勢推出相關產品，搶攻消費者的目光及味蕾。近日一名女網友分享全聯季節性甜點「草莓卡士達蛋糕」，吃起來甜而不膩，草莓也十分大顆，試吃心得在網上曝光，眾人看完心動直呼「準備買起來」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，日前發現架上有草莓卡士達蛋糕，因此決定買回家品嚐，結果一吃整個驚豔，草莓外層塗上酸甜的草莓醬，海綿蛋糕軟中帶濕，內餡卡士達醬不死甜，兩者成了最完美的搭配，原PO提到「我覺得此文一出，以後恐怕買不到了」。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「尖叫聲！好大顆的草莓」、「真的會搶購一空」、「小家庭買這款真的不錯」、「我女兒的最愛」、「昨天買到最後一個，回來後用湯匙挖來吃，真是滿足」、「這個去年上檔時，就瘋狂買了好幾個」、「這款也是我的心頭好」。

除了全聯推出草莓卡士達蛋糕外，人氣甜點店「亞尼克」也推出「雪戀莓生乳捲」、「鮮採草莓生乳捲」、「草莓起司派」等其他12款草莓系甜點，「八月堂」則推出四款夢幻草莓可頌，主打鮮果飲品的「大苑子」推出草莓冰沙、聖代、霜淇淋，草莓控千萬不要錯過。