全聯遇經典商品「只要4元」網友喊：很熱門！原價也買不到

全聯福利中心常推出優惠，開於民眾便利的地點，又不時推出新品，總吸引民眾前往採購。賣場內也經常有好物被挖推薦，其中有一款「漢堡麵包」之前就已經被推薦過，這次他在「珍食」時間買到，一個只要4元，他大讚「全聯最低價的商品。」

網友在「全聯消費經驗老實說」發文說，日前在去全聯買東西的時候，看到了一款「全聯最低價的商品」，是漢堡麵包，因為在「珍食食物」的特價時間買到，所以原價打六折，等於一個麵包只需要4元，不過到期日是當天。

此文一出也引起網友討論「這還貼6折，根本不夠工錢XD」、「我有買過，架上五個全掃」、「很熱門的商品，有時候原價也買不到。」、「我以為最便宜的是一元袋子哈哈」、「買過，其實不錯吃，比起15元一個的 這個好太多了」。但也有人說「到期日是今天，這個我不會買，我要買新鮮的」、「多2元買個新鮮的比較划算⋯」。

全聯即期品折扣以生鮮食品為主，上午多半以打8折為主，下午16-18點進入了熱門採購時間，會打出6折促銷，要搶到即期品可遇不可求，實際打折情況還是要以各分店為主。