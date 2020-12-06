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不只口罩！全聯「請支援收銀」再印成商品販售 網友直呼太貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在全聯超市發現原子筆和購物袋上印製了「請支援收銀」來販賣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友在全聯超市發現原子筆和購物袋上印製了「請支援收銀」來販賣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

知名的社區超市「全聯福利中心」商品價格實惠，也常推出促銷活動，藉此吸引許多消費者前往購物挑選，而網友們最津津樂道的就是店員們當中「請支援收銀」的這段話，業者腦筋也動得很快，乾脆將這句話印製在商品上販售，除了之前的口罩之外，如今還推出原子筆、購物袋、計算機、襪子，讓網友看了直呼很有商業頭腦。

一名女網友日前去全聯超市購物，赫然發現架上放著許多橘色的原子筆和購物袋，上面還印製著「請支援收銀」字樣，原來業者將網路上很熱門的這句話印在產品上來販售，而且不只這兩樣，還有計算機也是其中之一。

這名網友拍下照片貼在臉書「我愛全聯-好物老實説」，從照片可看到堆積如小山的筆、袋子相當顯眼，旁邊還擺放著看牌，標示著原子筆59元、購物袋59元、計算機499元，讓她看了也忍不住笑說「有聲音」。

照片一出引起網友們的熱烈討論，「不知道按計算機時，會不會有聲音出來？」、「499的計算機是會越算越多嗎？」、「今天看到限量二字，就腦波弱入手購物袋」、「拜託你們都不要買！這樣我才買得到」、「在哪裡有賣啊？好酷喔」、「哪裡買得到呀？之前只有他們快閃火鍋店才有說」、「全聯行銷真的很強」、「全聯行銷部很有商業頭腦」。

不過大多數的人看到價錢都打退堂鼓，「這價格我很不行」'「筆太貴了吧！不然挺促咪（有趣）的」、「這是金援收銀吧！好貴」、「1支筆$59也太誇張」、「筆買一送一我都嫌有點貴」、「老實說，除了計算機，原子筆和購物袋都是贈品級的產品，賣這麼貴真的有人會買嗎？計算機更貴也是買不下去」。

其實會將「請支援收銀」這句話當成商品來販售也不是第一次，之前業者還有印在口罩上、啤酒瓶上，同樣吸引消費者的目光。

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除了原子筆和購物袋，連計算機上面也有同樣字樣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
除了原子筆和購物袋，連計算機上面也有同樣字樣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

襪子包裝上也有「請支援收銀」字樣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
襪子包裝上也有「請支援收銀」字樣。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

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