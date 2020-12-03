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超吸睛！好市多上架「台灣限定」鑄鐵鍋 連外國網友也狂敲碗
美式賣場好市多（Costco）經常推出特色商品吸引消費者。近來，好市多就上架一款「台灣限定版」鑄鐵鍋，台灣地圖印在鍋蓋及鍋底，超吸睛商品一上架立刻引起話題，連外國網友也紛紛敲碗想買。
有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享近來超夯的台灣限定版鑄鐵鍋，他表示是因為單純喜歡「台灣限定版」才買，但仔細一看圖案卻發現嘉義、雲林之間的外海特別突出，「雲林麥寮那塊是不是太顯露？有人跟我感覺一樣嗎？」
不少網友看到「台灣限定版」的鑄鐵鍋也都眼睛為之一亮，紛紛留言「這鍋子才是真的政治正確」、「鍋底不夠寬大，請原諒他們」、「那個是外傘頂洲，不是麥寮...」、「昨天試拿了一下，很適合放車上擋子彈或下車幹架」、「反過來可以烤吐司，會得到台灣造型的烤吐司」。
這款「Lodge 鑄鐵多用途煎鍋三件組 台灣特別版」在好市多官網標價1409元，特色為上蓋、底部印有台灣地圖圖案，令不少網友購買收藏。而這款台灣限定版鑄鐵鍋也紅到國外，專門介紹台灣的推特帳號「trickytaipei」就分享了這款造型鑄鐵鍋，引來許多外國網友紛紛敲碗，「我幾個月前才買了3個鑄鐵鍋，卻都沒有台灣的圖案，我想要這個！」、「我剛剛傳訊息給我的阿姨，請她幫我買了！」、「美國好市多有賣嗎？」、「我好想要一個」。
Wow how many people in Taiwan are buying @LodgeCastIron that they have a special “Taiwan Edition” with the shape of Taiwan?! This is selling at Costco. pic.twitter.com/HKO5qbSkZn— Tricky Taipei (@trickytaipei) December 1, 2020
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