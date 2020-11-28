好市多黑五活動害他變冤大頭 3天後去逛價格砍半「1999降為999」

在黑色星期五購物節時，各大購物平台皆會陸續推出促銷活動，祭出超大方的折扣優惠。美式大賣場好市多（Costco）的活動則從23日開跑，吸引不少人潮湧進。對此，一名網友便分享自己在24日以1999元折扣價購入活氧噴霧器，但到27日再看竟又降為999元，也發現商品資訊的原價從2949元變成1949元，讓他感到相當傻眼。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己在24日時以1999元買入一個活氧噴霧器，當時的商品資訊標示原價是2949元，因黑色星期五的活動折扣了1000元，便買了下來，但卻在27日再度前往好市多逛街時，發現同一商品價格降為999元，且原價標示變成1949元。

價格大幅變動讓原PO失望表示「原來售價是浮動的，可以浮動到3成」。此文一出，也引起許多網友表示非常誇張，紛紛留言表示「同樣檔期內調整價格~ 我不能接受」、「差一千塊差太多了… 大概以為客人不會常去，所以就這樣搞?」。

但也有留言回應說明：「看完留言覺得一堆人根本沒搞懂好市多黑色購物節的遊戲規則。上面也寫了就是活動期間限量品，這次活動就是一天比一天便宜，但是有可能會賣完，看你要不要賭撐到最後一天還有貨而已」、「黑色購物節廣告就有說了，越晚越便宜，但是晚買可能就沒貨了」。