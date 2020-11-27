女子驚「好市多美牛含萊克多巴胺」 網：開放十年竟不知！

萊克多巴胺議題近來鬧得沸沸揚揚，每個人都持有不同意見，對此一名女網友指出，打電話到美式賣場好市多詢問美牛是否含萊克多巴胺，沒想到客服竟回答「是」，讓她當場大吃一驚，貼文掀起廣大迴響，眾人看完笑說「客服吃誠實豆沙包嗎？」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，昨（26）日打電話問客服加工食品的問題，後來隨口問說架上的美牛是否含萊克多巴胺，結果對方回覆「賣場是從不同肉商進貨，所以無法回答」。

意外的是，事後客服提到「美牛是賣場自行進口、每個部位殘留的量不一定，若消費者不能接受，請去外面買紐澳牛肉」，原PO透露「覺得他生意太好所以這樣回覆」，並驚訝地說「昨天才知道有含萊劑，大家都是知道嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「很早就知道的事情」、「5000多則留言，爬不到1樓，不過我很早就知道了」、「客服好好笑，直接坦白承認」、「不是已經開放很多年，怎麼會現在才知道」、「如果擔心的話，自己養牛，種有機蔬果才安全」、「到底要多無知才會開放十年都不知道？」