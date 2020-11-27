百元有找！好市多「神級好物」出清下殺 網曝戰績：狂掃22包

美式賣場好市多商品豐富，且不定時推出促銷優惠，成為許多民眾熱門購物聖地。近日有女網友發現一款即期起司片下殺97元，由於跟任何料理都很對味，讓她一次怒買3包，網友看完直呼「好羨慕，這牌子真的讚」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，逛賣場時意外看到「神級好物」起司片特價97元，吃起來不鹹又美味，加進吐司、火鍋、泡麵味道立刻升級，雖說是即期品，但深怕以後不進貨，乾脆怒買3包放冷凍。

貼文一出，網友留言回應，「太幸運，我買225元」、「全掃！太超值了！」、「史上最便宜的即期品」、「這個好吃，每次去一定會買一包回家，早餐不可缺少」、「超推，早餐厚片土司放上一片，味道和口感都好吃」、「讚讚，回購好幾次」、「我跟版主看到同價格，一次買了22包」。

此外，也有人提到保存方法，「買回來先一片一片分裝，一定要先分裝並冷凍，需要食用前一天再放冷藏，這款成分較單純容易發霉」、「起司其實不容易壞，買回家分裝放冷凍，可以保存很久」、「記得分裝放冷凍，冷藏大概只能留2天份而已」、「分裝冷凍，即期沒問題」。