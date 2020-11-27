國民美食買一送一！皮彈餡多超驚豔 網推爆：已吃掉8盒

全聯福利中心商品齊全，經常不定時推出優惠活動，吸引顧客上門消費。近日有女網友在賣場發現「國民小吃」促銷買一送一，當下決定買回家嚐鮮，沒想到味道讓她十分驚豔，貼文引來不少網友討論，更有人直言「已經吃掉8盒了」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，意外看到網友推薦的冷凍肉圓，趁著買一送一便帶回家試試，包裝裡貼心附贈蒸籠紙及沾醬，一口咬下能感受到外皮的Q彈、內餡的豬肉和筍塊吃起來也不錯，一盒8入售價89元，原PO表示搭配熱呼呼的四神湯，在家就是小吃攤的感覺。

貼文一出，網友留言回應，「肉圓售價89元，買一送一值得囤！」、「我這裡的全聯都沒看到過，超想買」、「有像北斗肉圓的味道」、「好吃，這個肉圓是熟的，只要放電鍋蒸熱，非常方便又吃的飽的懶人料理」、「下班去買蒸了試，果真有味又好吃，讚讚讚來囤貨」、「好吃，回購無數次」。