聽新聞
test
0:00 / 0:00

遇這「神促銷」手法頭腦要清楚 網曝：你買多他賺多

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯促銷手法「買多賺多」令網友感到十分有趣。示意圖／聯合報系資料照片
全聯促銷手法「買多賺多」令網友感到十分有趣。示意圖／聯合報系資料照片

全聯賣場以物美價廉且分布廣泛等原因受到民眾喜愛，商品多元且促銷優惠多更是一項特色，但人為貼放的售價牌卻常有不少趣事。有網友分享日前選購時發現的「神促銷」，文章曝光後引起網友討論，更有網友直言：「果然買多（全聯）賺多」。

一名網友在臉書社團《全聯－好物老實說》上發文分享，日前逛全聯賣場時意外發現，冷藏櫃中不少商品貼著買多賺多的促銷標誌，但當原PO定睛一看時卻覺得很搞笑，放眼望去的優酪乳中放著一瓶孤零零的比菲多發酵乳，前面貼著一張「買多賺多」的優惠，優惠內容是單瓶原價72元比菲多，買兩瓶優惠160元，旁邊更大大的標示著「平均一件80元」，原PO也將此景拍攝下來上傳分享，引起網友熱議。

網友紛紛表示，「買一瓶就好了」、「買兩瓶反而貴」、「限買一件，『不然就貴了』」、「金價恩湯咩」、「我數學不好，原來多買是種懲罰」、「請支援數學老師」、「見怪不怪了，全聯日常」、「魔鬼藏在細節裡，銷售手法有時候也是一種合法的詐騙」、「標籤應該改成，你買多我賺多」、「買多，全聯賺多沒有錯」、「哈哈！真的是你買多他賺多」。

金價

延伸閱讀

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

相關新聞

遇這「神促銷」手法頭腦要清楚 網曝：你買多他賺多

全聯賣場以物美價廉且分布廣泛等原因受到民眾喜愛，商品多元且促銷優惠多更是一項特色，但人為貼放的售價牌卻常有不少趣事。有網友分享日前選購時發現的「神促銷」，文章曝光後引起網友討論，更有網友直言：「果然買多賺多」。

存滿保證拿不動！好市多「這款存錢筒」沒特價卻被搶爆

美式賣場好市多今年自11月23日至11月29日舉辦為期7天的黑色購物節，家電、居家用品、鑽石耳環等等商品下殺優惠，吸引民眾搶購，一名網友卻在好市多買了一款特別的存錢筒，引起許多網友熱烈討論。

量販店的麵包誰會買？網曝「2優點」推爆：打趴烘焙坊

台灣烘焙市場商機高達800多億，吸引超市、賣場進軍這塊大餅，而消費者在選擇上也更加多元。對此，有網友指出量販店的麵包論價格和美味度部會特別吸引他購買，，因此不禁好奇「有人會去量販店買麵包嗎」，問題曝光後掀起眾人熱議。

全聯女性用品區擺「貼心1物」 網推爆：生心理都滿足了！

打動人心是最好的行銷手法！一名網友逛超市意外發現，店家在女性用品區擺上「貼心商品」，讓他不禁從內心發出讚嘆，照片在網上曝光，引來千名網友直呼「生心理都滿足了」。

又推超狂新招！全聯鮮奶「買一送一」網驚：夢幻組合

全聯賣場林立，幾乎市區都能見到他的蹤影，店家為了吸引顧客，也常推出限定優惠，或是用新奇的方式抓住消費者目光，除了之前有買鮮奶送衛生紙的組合之外，這次又有網友發現更狂優惠，全聯鮮奶買一送一，網友看了直呼根本就是「夢幻組合。」

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，一罐153元。

好市多哪種美食CP值高？ 老饕推這一物：業者賠錢賣

知名美式大賣場好市多（Costco）商品豐富多樣，價格又實在，常常吸引許多消費者尋寶採購。賣場裡的熟食品也是人氣賣點，一名網友好奇發文詢問「Costco餐飲要選哪個CP最高？」有老饕力推烤雞「業者賠錢賣」。

洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」

洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。

全聯超強零食限時「買一送一」！ 網推爆：配茶超讚

連鎖超市全聯常常推出優惠活動，吸引顧客上門，近日一名民眾就分享全聯一款零食正在「買一送一」，吸引不少網友討論，紛紛直呼「這超好吃」！

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

知名美式賣場好市多經常推出令人驚艷的美味新品，近來就有一位女網友分享試吃文，她一口咬下外表看似巧克力洋芋片的餅乾，沒想到竟有脆脆米香粒內餡的巧克力軟口感，讓只吃了一口的原PO瞬間愛上，但滿滿的巧克力也不禁讓她笑虧，「這款餅乾實在太邪惡了！」

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

兩人對話中的「同音異字」，有時讓說、聽的雙方都會錯意。有一網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po文表示，自己在「全聯福利中心」買了雞翅並且按照群組朋友建議的方法調味，全家都愛上它了，老公於是掃貨「13箱」，真相出爐後，讓網友哄堂大笑。

好市多驚見「推車拿鐵山」查價後秒懂！網曝：阿嬤用買菜車搬

美式賣場好市多Costco商品常有促銷特價，遇到優惠時就會有民眾一口氣購買大量商品。有網友日前在好市多看到「最誇張的」案例，只見整個購物車堆滿盒裝的極品拿鐵，查看之下才發現原來是因為優惠了130元，每箱只要499元。其他網友也說「昨天也看到很多人搬」、「今天看到有人買10盒」、「我也要去搬」。

熱門新聞

日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她

他抱怨搭捷運常見乘客做一動作 多數人自首：因為安全又舒服

他好奇台灣人會想移民日本嗎？ 網友點出3關鍵：絕對不行

她拿三倍券加現金付帳遭拒絕 店員一句話全場傻眼

她買二手車開後車箱驚見「慘況」 網友笑：交車禮太豐富

女生房間亂會扣分？網看法兩極 鄉民突破「1盲點」：嘉瑜香香的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。