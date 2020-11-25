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遇這「神促銷」手法頭腦要清楚 網曝：你買多他賺多
全聯賣場以物美價廉且分布廣泛等原因受到民眾喜愛，商品多元且促銷優惠多更是一項特色，但人為貼放的售價牌卻常有不少趣事。有網友分享日前選購時發現的「神促銷」，文章曝光後引起網友討論，更有網友直言：「果然買多（全聯）賺多」。
一名網友在臉書社團《全聯－好物老實說》上發文分享，日前逛全聯賣場時意外發現，冷藏櫃中不少商品貼著買多賺多的促銷標誌，但當原PO定睛一看時卻覺得很搞笑，放眼望去的優酪乳中放著一瓶孤零零的比菲多發酵乳，前面貼著一張「買多賺多」的優惠，優惠內容是單瓶原價72元比菲多，買兩瓶優惠160元，旁邊更大大的標示著「平均一件80元」，原PO也將此景拍攝下來上傳分享，引起網友熱議。
網友紛紛表示，「買一瓶就好了」、「買兩瓶反而貴」、「限買一件，『不然就貴了』」、「金價恩湯咩」、「我數學不好，原來多買是種懲罰」、「請支援數學老師」、「見怪不怪了，全聯日常」、「魔鬼藏在細節裡，銷售手法有時候也是一種合法的詐騙」、「標籤應該改成，你買多我賺多」、「買多，全聯賺多沒有錯」、「哈哈！真的是你買多他賺多」。
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