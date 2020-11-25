存滿保證拿不動！好市多「這款存錢筒」沒特價卻被搶爆

美式賣場好市多今年自11月23日至11月29日舉辦為期7天的黑色購物節，家電、居家用品、鑽石耳環等等商品下殺優惠，吸引民眾搶購，一名網友卻在好市多買了一款特別的存錢筒，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在好市多的黑色購物節期間購買了發現一個超喜氣的存錢筒，直接火速帶了兩顆回家，只見照片中是紅色的金錢袋裡裝著滿滿的印有「招財進寶」字樣的金幣，顏色為紅金配色看起來相當喜氣，好市多商品資料庫則顯示，此商品為「招財進寶金錢袋撲滿」售價為689元，「農曆新年裝是撲滿，為新年討個好彩頭！」，此文一出，吸引萬名網友按讚和千人留言。

網友紛紛表示，「妳這存滿，保證拿不動」、「快過年了放門口，要進來就要投」、「做生意開店的好適合！好大一顆喜氣又可愛！」、「對放家裡來說真大顆，招錢」、「應該被秒殺了吧」、「這個長輩應該會很愛」、「我也想要入手一個！」、「很適合當過年伴手禮」、「去買來當聖誕節交換禮物」、「殺的時候砸破一定很爽」、「這個如果大家都存，貨幣市場可能會亂掉」。

不過，有網友則認為不值得，「還沒存到錢就破財了...」、「材質不好，我前天看過了，後面那隻財神1800材質不錯」、「照片跟現場看 真的有差... 到現場整個沒fu」。