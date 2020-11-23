量販店的麵包誰會買？網曝「2優點」推爆：打趴烘焙坊

台灣烘焙市場商機高達800多億，吸引超市、賣場進軍這塊大餅，而消費者在選擇上也更加多元。對此，有網友指出量販店的麵包論價格和美味度部會特別吸引他購買，，因此不禁好奇「有人會去量販店買麵包嗎」，問題曝光後掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「全聯、家樂福之類的量販店麵包都是哪些人在買阿？個人認為要比好吃比不上麵包店，以價鉻來看也沒比超商便宜，那請問這些量販店麵包都是哪些人在買的呢？」

貼文一出，網友留言回應，「打烊撿便宜的人」、「全聯20元就可以買到好吃的麵包」、「我覺得頂好的便宜又好吃啊！」、「家樂福麵包便宜又大碗，餐包超大包，烤過後簡單煎個蛋加水果當早餐，超豐盛」、「全聯阪急系列還不錯啊！家樂福的韓國麻糬麵包也可以」、「愛買的法國長棍屌打外面麵包店，便宜又好吃，而且超商也買不到整根長棍」、「全聯蛋糕不錯阿！白木屋的技術，家樂福有特定幾款麵包也好吃」。

此外，有不少人提到超商麵包價錢比量販店貴很多，「超商麵包貴死了，量販店俗又大碗」、「便利商店的比較貴好嘛！量販店有時候比較貴是因為跟知名麵包店做活動，其他時候很便宜」、「超商麵包真的爆炸貴」、「超商麵包貴又不好吃」。